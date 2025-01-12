 15 شهرًا من الحرب؛ هل سقطت غزة؟!

وكالة مهر للأنباء: رغم أنه كان من الطبيعي أن يتم تدمير حماس خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من الحرب على الأكثر؛ ولكن هذا لم يحدث، وهذه الحرب مستمرة منذ 15 شهراً، وهذه ظاهرة غير طبيعية في المنطق العسكري التقليدي! والسبب في ذلك واضح؛ أولا، إن حرب غزة هي الحرب الأكثر تفاوتا في العصر الحديث؛ على أحد جانبي الحرب توجد قوة إقليمية تتمتع بتكنولوجيا عسكرية متقدمة ودعم عسكري وأمني واستخباراتي وسياسي شامل من القوة العظمى العالمية (أمريكا) بمساعدات عسكرية تبلغ 23 مليار دولار وحدها ومعظم القوى الغربية، وعلى الجانب الآخر ليست دولة بل منظمة صغيرة في منطقة جغرافية محددة ومغلقة تماما ولم تتلق أي نوع من الدعم اللوجستي خلال الحرب.

إن حرب غزة لا تشبه على الإطلاق الحروب غير المتكافئة مثل حرب فيتنام، والجزائر، وأفغانستان؛ لأن أياً منهم على الأقل لم يكن لديه مساحة صغيرة مثل غزة، ولم يكن تحت حصار شامل من الجو والبحر والبر، وكان لديه بطريقة أو بأخرى تراكم في تلقي المساعدات من الخارج.

ومن ناحية أخرى، هناك الجانب غير التقليدي: فلم تشهد أي حرب معاصرة كحرب غزة مثل هذه التكاليف غير المسبوقة في مثل هذه المساحة الصغيرة؛ استخدام 100 ألف طن من القنابل، وتدمير كل البنية التحتية التعليمية والمستشفيات والمدنية والاقتصادية، وما إلى ذلك، وتدمير 80% من المنازل، وحصار شامل للغذاء والدواء، وقتل الأطفال والنساء على نطاق واسع، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وتدمير البنية التحتية المدنية والاقتصادية، وتدمير البنية التحتية المدنية. الجوع كسلاح، وتشريد كافة السكان..

ويرى البعض في تحليلهم لحرب غزة أن هذا الكم من الدمار والقتل يمثل انتصاراً إسرائيلياً، في حين أن هذا الدمار طبيعي نظراً للقوة التدميرية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها إسرائيل، فضلاً عن إنشاء جسر جوي أميركي مستقر. ولكن بعيداً عن غزة، فإن هذه القوة التدميرية يمكن أن يوصل مصر والدول المجاورة إلى هذا الوضع أيضًا.

ولكن ما هو غير طبيعي هو الممارسة الجامحة لهذه القوة التدميرية والإبادية في عالم اليوم وانتهاك كل القوانين الإنسانية للحرب.

ولكن لماذا لا تزال الحرب مستمرة؟

والسبب هو أن الجانب الضعيف في الحرب، حماس، لا يزال موجوداً ويقاتل. وهذا هو بالضبط البعد غير الطبيعي لحرب غزة. ورغم أن الوحيد الذي لم تستخدمه إسرائيل في غزة هي القنابل الذرية فقط، فإنها لم تتمكن بعد من تحقيق الهدف الرئيسي من الحرب أي تدمير حماس. ووفقاً لتقارير صادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، فقد أعادت المنظمة بناء قدراتها القتالية المتضررة في الأشهر الأخيرة. حيث ذكرت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن حماس استأنفت إنتاج الصواريخ وجندت مجددا قوات جديدة.

ويؤكد الوضع على الأرض في غزة في الأشهر الأخيرة هذه المزاعم الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الضحايا العسكريين الإسرائيليين يوميا منذ بداية الحرب وخلال الأسبوعين الماضيين، كما استؤنفت هجمات حماس الصاروخية على شمال غزة، التي تم تدميرها تماما. وبطبيعة الحال، تعتمد منظمة حماس القتالية بشكل أساسي على حرب العصابات والقوة البرية، وليس على صواريخها.

ربما يكون من المفاجئ للكثيرين أن نقول إنه على الرغم من الهيمنة الكاملة للنيران الإسرائيلية وهذا الحجم من الدمار والقتل فإن غزة لم تسقط بعد بالمعنى العسكري، بالمعنى الحقيقي للكلمة.

إن الافتراض المنطقي للهزيمة في الحرب غير المتكافئة هو الهزيمة الكاملة للجانب المعارض والاحتلال الكامل لجغرافيته. ولكن إسرائيل الآن ليس لديها وجود عسكري فعلي إلا في 36% من قطاع غزة أي على أجزاء من شمال قطاع غزة، محور نتساريم في الوسط، ومحور فيلادلفيا، وأجزاء من رفح في الجنوب! وتستمر العمليات الفلسطينية في هذه المناطق أكثر من ذي قبل، باستثناء محوري فيلادلفيا ونيتساريم.

وبطبيعة الحال، فقد دخل الجيش الإسرائيلي بشكل متقطع إلى أكثر من 90% من مساحة غزة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية؛ لكن بمهاجمة كل منطقة بهجمات مضادة مكثفة ومتواصلة، تمكن الجانب الآخر من التراجع مرة أخرى بعد فترة من الوقت. وتعرضت منطقة شمال قطاع غزة لأكثر من عشر جولات من الهجمات البرية منذ بداية الحرب، أطولها كانت قبل ثلاثة أشهر ضد مخيم جباليا. لكن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها كيلومترًا ونصف الكيلومتر، ورغم الدمار الكامل لمبانيها، أصبحت المنطقة الأكثر تضررًا في غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

ثلاثة مؤشرات أخرى تؤكد أن قطاع غزة لن يسقط

فضلاً عن استمرار عمليات حماس وتكثيفها، هناك ثلاثة مؤشرات أخرى تؤكد أن قطاع غزة لن يسقط: أولا، لم يتم احتلالها بشكل كامل، ولا تتواجد القوات الإسرائيلية في 64% من هذه المساحة.

ثانياً، النتيجة الطبيعية لأي انهيار هي أن تضطر إسرائيل إما إلى حكم قطاع غزة بنفسها أو إلى خلق بديل لحماس؛ ولكن لم يحدث شيء من هذا.

وثالثها هو السعي إلى إنهاء الحرب عبر المفاوضات والاتفاقيات، وهو ما كان ليصبح بلا معنى لو حدث السقوط.

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