حضور حماسي للشعب لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم

توافد الآلاف من عموم الشعب الإيراني في مدينة قم لإحياء الذكري الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية.