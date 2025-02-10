https://ar.mehrnews.com/news/1954157/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٠٩ ص رمز الخبر 1954157 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٠٩ ص حضور حماسي للشعب لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم توافد الآلاف من عموم الشعب الإيراني في مدينة قم لإحياء الذكري الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية. تحميل 4 MB رمز الخبر 1954157 کپی شد محتوى ذات صلة على هامش مسيرات 22 بهمن..عرض حاملة الأقمار الصناعية "سفير الأمل" في ساحة آزادي +صورة شعار "الموت لأمريكا" في مسيرات إحياء ذكرى الثورة في "مازندران" فيديو...مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن المزارعون يشاركون بالجرارات في مسيرة 22 بهمن في نهاوند حضور مهيب للشعب الإيراني في أرومية في الذكرى السنوية للثورة الإسلامية صور جوية من الحضور الحاشد للشعب في شيراز في مراسم مسيرة 22 بهمن بالصور.. غرف ثقافية على هامش مسيرات 22 بهمن في طهران سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 22 بهمن
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