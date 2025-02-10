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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٩ ص

حضور حماسي للشعب لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم

حضور حماسي للشعب لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم

توافد الآلاف من عموم الشعب الإيراني في مدينة قم لإحياء الذكري الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية.

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رمز الخبر 1954157

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