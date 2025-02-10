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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص

فيديو...مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن

فيديو...مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن

شارك اهالي مدينة بندر عباس في مسيرة 22 بهمن بكل اعتقاد لدعم الثورة الاسلامية وافشال مخططات الاعداء.

تحميل 52 MB

رمز الخبر 1954154

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