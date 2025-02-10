https://ar.mehrnews.com/news/1954154/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص رمز الخبر 1954154 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص فيديو...مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن شارك اهالي مدينة بندر عباس في مسيرة 22 بهمن بكل اعتقاد لدعم الثورة الاسلامية وافشال مخططات الاعداء. تحميل 52 MB رمز الخبر 1954154 کپی شد محتوى ذات صلة بالصور.. غرف ثقافية على هامش مسيرات 22 بهمن في طهران رئيس حركة حماس في قطاع غزة: ايران ستبقى مساندة لفلسطين ومقاومتنا لنكون معا في القدس فيديو...مشاركة حماسية لأهالي إيلام في مسيرة 22 بهمن تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية حضور حماسي للشعب لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم القوات المسلحة الايرانية تنفذ عمليات انزال مظلي في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية عشرات آلاف الإيرانيين يتوافدون إلى الشوارع في مدينة مشهد لإحياء ذكرى 22 بهمن شعار "الموت لأمريكا" في مسيرات إحياء ذكرى الثورة في "مازندران" سمات بندر عباس ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) ايران
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