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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٤ م

فيديو..أسطول استخباراتي قتالي للبحرية الإيرانية يرسو في ميناء كلانج بماليزيا

فيديو..أسطول استخباراتي قتالي للبحرية الإيرانية يرسو في ميناء كلانج بماليزيا

ارسى اليوم الجمعة أسطول استخباراتي قتالي تابع للقوات البحرية الإيرانية في ميناء كلانج بماليزيا.

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رمز الخبر 1954651

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