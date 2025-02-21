https://ar.mehrnews.com/news/1954651/ ٢١/٠٢/٢٠٢٥، ٥:٢٤ م رمز الخبر 1954651 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢١/٠٢/٢٠٢٥، ٥:٢٤ م فيديو..أسطول استخباراتي قتالي للبحرية الإيرانية يرسو في ميناء كلانج بماليزيا ارسى اليوم الجمعة أسطول استخباراتي قتالي تابع للقوات البحرية الإيرانية في ميناء كلانج بماليزيا. تحميل 1013 KB رمز الخبر 1954651 کپی شد محتوى ذات صلة إطلاق الطائرات المُسيّرة الإيرانية من تحت الماء: سلاح هجين للأهداف الاستراتيجية منها مسيرة الحديد "110..ناشيونال إنترست: الابتكارات العسكرية الإيرانية تهدد السفن الأميركية بشكل جدي إصلاح سفينة عملاقة تزن 120 ألف طن في أكبر مصنع إصلاح بحرية في إيران سمات اسطول استخباراتي القوة البحرية الايرانية القوات البحرية الايرانية ماليزيا
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