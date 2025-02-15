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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥١ م

إصلاح سفينة عملاقة تزن 120 ألف طن في أكبر مصنع إصلاح بحرية في إيران

إصلاح سفينة عملاقة تزن 120 ألف طن في أكبر مصنع إصلاح بحرية في إيران

دخلت ناقلة نفط عملاقة التي يبلغ وزنها 120 ألف طن إلى الحوض الجاف لأكبر مصنع إصلاح بحري في البلاد لإجراء إصلاحات كبرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انها دخلت ناقلة نفط عملاقة بسعة 120 ألف طن إلى حوض إيزويكو الجاف، وهو أكبر البنية التحتية البحرية في بلدنا، لإجراء إصلاحات كبرى.

وستخضع هذه الناقلة التي يبلغ طولها 248 متراً وعرضها 43 متراً وارتفاعها 19 متراً للإصلاح في هذا المجمع للمرة الثالثة.

باعتبارها أكبر مجمع لبناء السفن في البلاد، تتمتع إيزويكو بالقدرة على إجراء إصلاحات كبرى على جميع أنواع السفن، بما في ذلك الناقلات الكبيرة، وذلك من خلال الاستفادة من المعرفة التقنية المحلية والمعدات المتقدمة والقوى العاملة المتخصصة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954390

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