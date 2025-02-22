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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م

بالفيديو..إطلاق صاروخ قائم 114 التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري

بالفيديو..إطلاق صاروخ قائم 114 التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري

قائم 114 هو صاروخ مضاد للدروع من مروحية "كوبرا" بمدى 10 كيلومترات ويتميز بأنواع من التوجيه البصري والحراري والليزري.

رمز الخبر 1954690

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