https://ar.mehrnews.com/news/1954690/ ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٥١ م رمز الخبر 1954690 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٢/٠٢/٢٠٢٥، ٢:٥١ م بالفيديو..إطلاق صاروخ قائم 114 التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري قائم 114 هو صاروخ مضاد للدروع من مروحية "كوبرا" بمدى 10 كيلومترات ويتميز بأنواع من التوجيه البصري والحراري والليزري. رمز الخبر 1954690 کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو.. اجراء مناورات "القتال في الثلج" للحرس الثوري عمليات مشتركة بطائرات الهليكوبتر للقوات البرية والبحرية للجيش فيديو.. انطلاق مناورات "الرسول الأعظم 19" في كرمان سمات الحرس الثوري القوات المسلحة الايرانية مروحية ايرانية المروحيات العسكرية قائم 114
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