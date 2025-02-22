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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م

عمليات مشتركة بطائرات الهليكوبتر للقوات البرية والبحرية للجيش

عمليات مشتركة بطائرات الهليكوبتر للقوات البرية والبحرية للجيش

أعلن المتحدث باسم مناورات ذوالفقار 1403 للجيش عن تنفيذ عمليات إقلاع وهبوط لطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كوبرا" التابعة للقوات الجوية للجيش، في عملية مشتركة مع طائرات الهليكوبتر من طراز RH وSH و212 AB على سطح سفن البحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد "عليرضا شيخ"، المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 1403" للجيش: "قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز كوبرا التابعة للقوات الجوية للجيش بتنفيذ عمليات إقلاع وهبوط في عملية مشتركة مع طائرات الهليكوبتر RH وSH و212 AB على سطح سفن البحرية، وشاركت في تنفيذ عمليات مشتركة."

وأضاف: "تم تنفيذ هذه العمليات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القدرات والإمكانات للقوات الجوية للجيش، بواسطة طائرات الهليكوبتر الهجومية والمقاتلة على سواحل مكران بشكل مشترك مع القوات البحرية."

وأشار المتحدث باسم مناورات ذوالفقار 1403 للجيش إلى أن "أهم جوانب هذه العملية المشتركة هو زيادة قدرات ومهارات طياري القوات الجوية للجيش."

/انتهى/

رمز الخبر 1954681

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