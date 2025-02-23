https://ar.mehrnews.com/news/1954760/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٣:١٦ م رمز الخبر 1954760 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٣:١٦ م دوي شعار "الموت لإسرائيل" في مراسم تشييع الشهيد نصر الله المشاركون في مراسم تشييع جثماني الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد هاشم صفي الدين يهتفون "الموت لإسرائيل". تحميل 19 MB رمز الخبر 1954760 کپی شد محتوى ذات صلة قائد الثورة: الشهيد نصرالله بلغ الآن ذروة العزة وليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم لن تنتهي الشيخ نعيم قاسم: لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي العلامة الشيخ محمد يزبك يُصلّي على جثماني السيديْن الشهيديْن ممثلو قائد الثورة يصلون إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله كدخدائي: طريق الشهيد السيد حسن نصر الله سيستمر بالتأكيد مجلس الشورى: المقاومة رغم كل الصعوبات تقف صابرة وقوية وتفكر في هزيمة إسرائيل سمات السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصرالله تشييع الشهيد حسن نصر الله الموت لاسرائيل الكيان الصهيوني حزب الله بيروت لبنان
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