  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:١٦ م

دوي شعار "الموت لإسرائيل" في مراسم تشييع الشهيد نصر الله

دوي شعار "الموت لإسرائيل" في مراسم تشييع الشهيد نصر الله

المشاركون في مراسم تشييع جثماني الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد هاشم صفي الدين يهتفون "الموت لإسرائيل".

تحميل 19 MB

رمز الخبر 1954760

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات