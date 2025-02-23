حماس في يوم وداع السيدين نصر الله وصفي الدين: نستذكر مواقفهما الداعمة لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حماس في بيان لها، في يوم الوداع الكبير للشهيدين القائدين: "نترحّم على أرواحهما الطاهرة، ونجدّد تعازينا الحارّة للشعب اللبناني ولعموم أمّتنا العربية والإسلامية".

وأكّدت حماس أنّ "جرائم الاحتلال وعمليات الاغتيال الجبانة، بحقّ قادة المقاومة في فلسطين ولبنان وكلّ مكان لن تُوقف مسيرتنا".

وكذلك، استذكر البيان "المواقف البطوليّة للشهيد السيد حسن نصر الله، وتبنّيه المبدئي والصلب لقضية فلسطين"، كما أشادت بإصرار السيد نصر الله على تشكيل جبهة الإسناد مع شعبنا في قطاع غزة في وجه العدوان الصهيوني الوحشي".

وتابع البيان: "نستذكر تحدّي الشهيد السيد حسن نصر الله لتهديدات الاحتلال، حتى قضى شهيداً كما تمنّى، دفاعاً عن كرامة أمته وعلى طريق تحرير القدس".

واليوم، انطلقت المراسم الرسمية لتشييع السيدين الشهيدين السيد نصر الله وصفي الدين، في مدينة "كميل شمعون" الرياضية في العاصمة بيروت عند الساعة الـ1 ظهراً، واستمرّت حتى وصول جثماني الشهيدين إلى باحة ضريح الشهيد السيد نصر الله عند أطراف بيروت، على أن يوارى السيد صفي الدين الثرى غداً الاثنين في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في الجنوب.

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