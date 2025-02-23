كدخدائي: طريق الشهيد السيد حسن نصر الله سيستمر بالتأكيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس علي كدخدائي، في إشارة إلى مراسم تشييع السيد حسن نصر الله: لقد لعب الشهيد السيد حسن نصر الله دوراً بارزاً ومهماً في تعزيز جبهة المقاومة.

وتابع: "المقاومة مدرسة، أي أنها مؤسسة دائمة ترسم الطريق الحالي والمستقبلي لمجموعة من الناس، وسيستمر طريق المقاومة دائماً في المنطقة".

وقال كدخدائي: "إن مدرسة المقاومة التي ابتكرها قائد الثورة الإسلامية خلال الأعوام الماضية، والتي خطت شخصيات عظيمة مثل الشهيد السيد حسن نصر الله خطوات في هذا الاتجاه، هي قضية دائمة ومتواصلة من أجل تحقيق الحقوق وتقرير مصير الشعوب".

وأكد رئيس معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور: "إن جبهة المقاومة لن تتوقف أبدا، وسنشهد بالتأكيد انتصار الشعوب المظلومة في المنطقة وهزيمة الاستكبار العالمي".

وأضاف: "إن مسيرة رجال المقاومة الكبار أمثال الشهيد السيد حسن نصر الله ستستمر بالتأكيد، والمقاومة ستحقق النصر النهائي".

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