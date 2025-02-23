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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:١٤ م

ممثلو قائد الثورة يصلون إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله

ممثلو قائد الثورة يصلون إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله

وصل ممثلو قائد الثورة الإسلامية إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله والشهيد صفي الدين.

رمز الخبر 1954755

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