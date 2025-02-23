https://ar.mehrnews.com/news/1954755/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٢:١٤ م رمز الخبر 1954755 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٢:١٤ م ممثلو قائد الثورة يصلون إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله وصل ممثلو قائد الثورة الإسلامية إلى مكان تشييع الشهيد نصر الله والشهيد صفي الدين. رمز الخبر 1954755 کپی شد محتوى ذات صلة فيديو..حزب الله ينظم جولة إعلامية عشية تشييع القادة الشهداء حضور "وحدة الرضوان" في تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بدء مسيرة التشييع باتجاه مرقد الشهيد القدس السيد حسن نصر الله لوحة جدارية تزين ساحة وليعصر بطهران: نحن الايرانيين لن نتراجع عن العهد الذي قطعناه دوي شعار "الموت لإسرائيل" في مراسم تشييع الشهيد نصر الله عارف: الاستراتيجية التي جمعت الشعب لتشييع جثمان الشهيد سليماني ينبغي ان تكون هي استراتيجية النظام سمات قائد الثورة الإسلامية تشييع الشهيد نصرالله الشهيد صفي الدين السيد هاشم صفي الدين
تعليقك