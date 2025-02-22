الطقس في لبنان الأحد.. غائم مع انخفاض طفيف بالحرارة وانفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت سيطرة المنخفض الجوي القطبي المنشأ "آدم" مع دخول الكتلة الهوائية الأشد برودة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يلامس تساقط الثلوج ارتفاع الـ 500 متر خاصة شمال البلاد يوم الأحد، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجيًا اعتبارًا من مساء الاثنين مع موجة صقيع حتّى يوم الأربعاء المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

وحذّرت من تكوّن طبقات من الجليد وتراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو 700 متر اعتبارًا من يوم غد السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و19 في بيروت وبين ٨ و١٩ لطرابلس، في زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- السبت: غائم إجمالًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 8 درجات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ أحيانًا خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يتخلّله بعض الانفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ 600 متر، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تكون الجليد وتراكم الثلوج.

- الأحد: غائم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع 500 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية يتخلّله انفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظهر، يتحول اعتبارًا من المساء إلى غائم جزئيًا، نُحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارًا من ارتفاع 500 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

- الاثنين: غائم جزئيًا مع بقاء درجات الحرارة متدنية وأجواء شديدة البرودة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 500 متر وما فوق، يستقر الطقس تدريجيًا اعتبارًا من الليل مع بقاء التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارًا من ارتفاع 400 متر.

- الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارًا من ارتفاع 600 متر.

- الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين20 و50 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و85 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

المصدر:الأرصاد الجويّة