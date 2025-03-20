صور جوية لمرقد الشاعر حافظ شيرازي قبل لحظات من بدءعام 1404

يظهر هذا الفيديو مرقد الشاعر حافظ شيرازي مكتظا بالناس قبل لحظات من بدء عام 1404 هـ.