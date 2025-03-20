https://ar.mehrnews.com/news/1955744/ ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٤٦ م رمز الخبر 1955744 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٤٦ م صور جوية لمرقد الشاعر حافظ شيرازي قبل لحظات من بدءعام 1404 يظهر هذا الفيديو مرقد الشاعر حافظ شيرازي مكتظا بالناس قبل لحظات من بدء عام 1404 هـ. رمز الخبر 1955744 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة في رسالته بمناسبة حلول العام الجديد.. بزشكيان: إقامة علاقات جيدة مع الجيران اولويتنا في العام المقبل أزهار الربيع في منطقة مهارلو بمحافظة فارس مع حلول الربيع عيد النوروز في إيران..احتفالات قديمة وعريقة بتقاليد وسنن حسنة سمات فصل الربيع عيد النوروز العام الشمسي شيراز
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