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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٤٦ م

صور جوية لمرقد الشاعر حافظ شيرازي قبل لحظات من بدءعام 1404

صور جوية لمرقد الشاعر حافظ شيرازي قبل لحظات من بدءعام 1404

يظهر هذا الفيديو مرقد الشاعر حافظ شيرازي مكتظا بالناس قبل لحظات من بدء عام 1404 هـ.

رمز الخبر 1955744
شیرین سماره

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