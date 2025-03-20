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٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٠٤ م

فیدیو..أجواء مرقد الإمام الرضا في بداية العام الجديد

فیدیو..أجواء مرقد الإمام الرضا في بداية العام الجديد

عج مرقد الإمام الرضا (ع) مع اقتراب العام الجديد بالحضور الحماسي للزوار الذين تجمعوا من جميع أنحاء إيران لبدء عام مليء بالروحانية والبركات في هذا المكان المقدس.

رمز الخبر 1955754
شیرین سماره

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