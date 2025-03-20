https://ar.mehrnews.com/news/1955754/ ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ٩:٠٤ م رمز الخبر 1955754 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٠/٠٣/٢٠٢٥، ٩:٠٤ م فیدیو..أجواء مرقد الإمام الرضا في بداية العام الجديد عج مرقد الإمام الرضا (ع) مع اقتراب العام الجديد بالحضور الحماسي للزوار الذين تجمعوا من جميع أنحاء إيران لبدء عام مليء بالروحانية والبركات في هذا المكان المقدس. رمز الخبر 1955754 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة بالصور..إيرانيون یقضون لحظة الدخول بالعام الجديد إلى جانب الشهداء صور جوية لمرقد الشاعر حافظ شيرازي قبل لحظات من بدءعام 1404 قائد الثورة يسمي العام الجديد بعام"الاستثمار من اجل الإنتاج" ويدعو الى وحدة الامة امام جرائم اسرائيل سمات مشهد مرقد الامام الرضا (ع) العام الجديد عيد النيروز
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