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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م

أهالي مدينة قزوين يهتفون "الموت لإسرائيل"

أهالي مدينة قزوين يهتفون "الموت لإسرائيل"

تردد اهالي مدينة قزوين شعار "الموث لاسرائيل" خلال مشاركتهم في مسيرات يوم القد العالمي.

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رمز الخبر 1955980
جواد ماستری فراهانی

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