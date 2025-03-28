https://ar.mehrnews.com/news/1955980/ ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م رمز الخبر 1955980 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٥٦ م أهالي مدينة قزوين يهتفون "الموت لإسرائيل" تردد اهالي مدينة قزوين شعار "الموث لاسرائيل" خلال مشاركتهم في مسيرات يوم القد العالمي. تحميل 56 MB رمز الخبر 1955980 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة مسيرة حاشدة لأهالي مدينة يزد في يوم القدس العالمي رئيس السلطة القضائية: إيران رائدة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضية الحرية ودعمهما آية الله خاتمي: تهديدات ترامب كانت ولا تزال وستظل غير فعالة تجاه ايران شاهد.مسيرة يوم القدس في زنجان فيديو...حضور الرئيس الايراني في مسيرة يوم القدس سمات مدينة قزوين الموت لاسرائيل الكيان الصهيوني مسيرات يوم القدس في ايران يوم القدس
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