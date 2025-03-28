رئيس السلطة القضائية: إيران رائدة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضية الحرية ودعمهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي، ذكر في مراسم احياء يوم القدس العالمي، " بأن الامام الخميني (رض) ترك لنا ذكرى ثمينة منذ أكثر من أربعين عاما، تتجلى في احياء يوم القدس العالمي، وتزداد وضوحا يوما بعد يوم وسنة بعد سنة.

واضاف بأن الشعب الايراني بمختلف المناطق الايرانية وقف بصوت واحد مع سائر الدول الإسلامية والحرة في العالم لاحياء مراسم يوم القدس العالمي ، رافضا اي نوع من انواع الاستكبار والبلطجة العالمية ، ومعربا عن ادانته ورفضه الجرائم الوحشية التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين.

ورأى بأن الرسالة الأساسية لمسيرات الشعب الإيراني العظيمة اليوم ، هي أن الشعب الايراني لم يتراجع ولو قليلا عن وعوده، وهو يسير بحزم وثبات على طريق نصرة المظلومين والمضطهدين في العالم، وهو مؤمن بقضية القدس الشريف.

واوضح بأن الرسالة الاخرى لمسيرات يوم القدس العالمي العظيمة، هي أن كل المستكبرين والمستبدين والطغاة يدركون أن الأمة الإسلامية وكل الأحرار والمطالبين بالحق في العالم اصبحوا يقظين ، وأن المستكبرين والصهاينة لم يعد بإمكانهم تنفيذ مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني بسهولة.

كما اعرب عن امله في أن تؤدي الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية والشعوب الحرة ذات الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم حول محور فلسطين إلى تحرير القدس الشريف وتحرير الشعب الفلسطيني من ظلم وجرائم الصهاينة المغتصبين.

هذا وصرح رئيس السلطة القضائية الايرانية بأنه لطالما كانت ايران رائدة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضية الحرية ودعمهما.

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