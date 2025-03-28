https://ar.mehrnews.com/news/1955969/ ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٢٤ م رمز الخبر 1955969 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٨/٠٣/٢٠٢٥، ٢:٢٤ م فيديو...حضور الرئيس الايراني في مسيرة يوم القدس حضر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مسيرة يوم القدس العالمي في طهران. تحميل 6 MB رمز الخبر 1955969 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور...مسيرات يوم القدس في إيران بزشكيان: سلوك الكيان الصهيوني ليس الا جريمة وانتهاك للمبادي الانسانية مسيرة يوم القدس العالمي في تبريز مسيرة حاشدة لأهالي مدينة يزد في يوم القدس العالمي شاهد..مسيرة يوم القدس العالمي في بندر عباس ومدن محافظة هرمزكان أهالي مدينة قزوين يهتفون "الموت لإسرائيل" فيديو..اقامة مسيرة يوم القدس العالمي في أصفهان سمات يوم القدس العالمي 2025 فلسطين يوم القدس
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