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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٢٤ م

فيديو...حضور الرئيس الايراني في مسيرة يوم القدس

فيديو...حضور الرئيس الايراني في مسيرة يوم القدس

حضر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مسيرة يوم القدس العالمي في طهران.

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رمز الخبر 1955969

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