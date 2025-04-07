https://ar.mehrnews.com/news/1956331/ ٠٧/٠٤/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص رمز الخبر 1956331 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٤/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص واشنطن.. مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر في غزة شارك في المظاهرة آلاف المحتجين وبدعم من نحو 300 منظمة مجتمع مدني دعما لفلسطين والتنديد بالمجازر في غزة. تحميل 14 MB رمز الخبر 1956331 کپی شد محتوى ذات صلة عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع أمريكا للمطالبة بمحاسبة ترامب الاحتجاجات الطلابية دليل على وعي جديد في جيل الشباب الأمريكي على بشاعة الإمبريالية موجة احتجاجات طلابية في جامعات امريكية ضد حرب غزة سمات واشنطن فلسطين غزة
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