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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٤٤ ص

واشنطن.. مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر في غزة

واشنطن.. مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر في غزة

شارك في المظاهرة آلاف المحتجين وبدعم من نحو 300 منظمة مجتمع مدني دعما لفلسطين والتنديد بالمجازر في غزة.

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رمز الخبر 1956331

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