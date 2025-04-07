يوم الإضراب العام من أجل غزة.. تظاهرات عالمية رفضاً لإبادة الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تضامناً مع قطاع غزة، ورفضاً لحرب الإبادة التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، انطلقت تظاهرات في مختلف دول العالم في يوم الإضراب العالمي نصرة لغزة، من بينها لبنان وتركيا والأردن والجزائر والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وفلسطين المحتلة.

وفي فلسطين، انطلقت دعوات إلى الإضراب العام والتظاهرات في مدن الضفة الغربية والقدس، تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

في لبنان، شهدت العاصمة بيروت وقفات تضامنية في الجامعة اللبنانية الأميركية نصرةً لغزة والشعب الفلسطيني.

وخرجت في العاصمة السورية دمشق تظاهرة شعبية دعماً لغزة وتاكيداً على ضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وحملت التظاهرة شعار "باقون في أرضنا"، تأكيداً على مطالب المقاومة للاحتلال ووقف حرب الإبادة، ومطالبة بالحرية لفلسطين وضرورة فتح الحدود نصرة لأهالي غزة والأراضي المحتلة، ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والجنوب السوري تحديداً".

وانطلقت فعالية حاشدة للمحامين في قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان، تنديداً بحرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.

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