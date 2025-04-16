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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥١ ص

بالفيديو..تساقط الثلوج بكثافة في محافظة زنجان والحاق أضرار للبساتين

بالفيديو..تساقط الثلوج بكثافة في محافظة زنجان والحاق أضرار للبساتين

تساقطت البارحة ثلوج مكثفة في مقاطعة ماهنشان بمحافظة زنجان، مما تسبب في أضرار للبساتين وذلك في فصل الربيع.

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رمز الخبر 1956702
جواد ماستری فراهانی

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