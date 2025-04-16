https://ar.mehrnews.com/news/1956702/ ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ١٠:٥١ ص رمز الخبر 1956702 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٤/٢٠٢٥، ١٠:٥١ ص بالفيديو..تساقط الثلوج بكثافة في محافظة زنجان والحاق أضرار للبساتين تساقطت البارحة ثلوج مكثفة في مقاطعة ماهنشان بمحافظة زنجان، مما تسبب في أضرار للبساتين وذلك في فصل الربيع. تحميل 25 MB تحميل 2 MB رمز الخبر 1956702 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة شي جين بينغ و"أصدقاؤه المخلصون" من كمبوديا تساقط ثلوج الربيع في منطقة طالقان شمال ايران هبوط اضطراري لخمس طائرات في مطار بندرعباس شاهد بالفيديو..الثلج يغطى قرية "مارغون" جنوب ايران سمات تساقط الثلوج مدينة زنجان ايران
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