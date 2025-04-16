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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص

هبوط اضطراري لخمس طائرات في مطار بندرعباس

هبوط اضطراري لخمس طائرات في مطار بندرعباس

سوء الاحوال الجواية تسبب في هبوط اضطراري لخمس طائرات في مطار بندر عباس جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام لمطارات محافظة هرمزكان(جنوب ايران): "أنه خلال اليومين الماضيين، اضطرت خمس طائرات ركاب إلى تغيير مساراتها والهبوط في مطار بندر عباس الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية في مطاري كيش وقشم".

وهبطت أربع طائرات من هذه الطائرات في هذا المطار يوم الثلاثاء وأخرى اليوم الأربعاء 16 أبريل مع التنسيق الكامل وتوفير الخدمات اللازمة.

يذكر انه خلال اليومين الماضيين قد اجتاحت عواصف رملية البلاد من الحدود الغربية الجنوبية والتي أدت الى الغاء أو تأخير في الكثير من الرحلات الجوية، كما تسبب في تلوث الجو في عدد من المناطق.

/انتهى/

رمز الخبر 1956704
جواد ماستری فراهانی

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