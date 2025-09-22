  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م

شاهد بالفيديو..تساقط كثيف للثلوج في محافظة آذربيجان الشرقية في آخر أيام الصيف!

في آخر يوم للصيف شهدت محافظة آذربيجان الشرقية في شمال شرقي ايران تساقط كثيف للثلوج.

جواد ماستری فراهانی

