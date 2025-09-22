https://ar.mehrnews.com/news/1962971/ ٢٢/٠٩/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م رمز الخبر 1962971 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٢/٠٩/٢٠٢٥، ٥:٢٦ م شاهد بالفيديو..تساقط كثيف للثلوج في محافظة آذربيجان الشرقية في آخر أيام الصيف! في آخر يوم للصيف شهدت محافظة آذربيجان الشرقية في شمال شرقي ايران تساقط كثيف للثلوج. رمز الخبر 1962971 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو..تساقط الثلوج بكثافة في محافظة زنجان والحاق أضرار للبساتين شي جين بينغ و"أصدقاؤه المخلصون" من كمبوديا تساقط ثلوج الربيع في منطقة طالقان شمال ايران سمات تساقط الثلوج اذربيجان الشرقية فصل الصيف
