شاهد بالفيديو..تساقط كثيف للثلوج في محافظة آذربيجان الشرقية في آخر أيام الصيف!

في آخر يوم للصيف شهدت محافظة آذربيجان الشرقية في شمال شرقي ايران تساقط كثيف للثلوج.