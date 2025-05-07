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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م

فیديو.."أمة المليارین"... السيد عبد الملك الحوثي ينتقد تجاهل تجويع غزة

فیديو.."أمة المليارین"... السيد عبد الملك الحوثي ينتقد تجاهل تجويع غزة

انتقد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي تجاهل الدول الاسلامية تجاه شعب فلسطين واهالي قطاع غزة.

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رمز الخبر 1957635

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