https://ar.mehrnews.com/news/1957635/ ٠٧/٠٥/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م رمز الخبر 1957635 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٧/٠٥/٢٠٢٥، ١٢:٠٤ م فیديو.."أمة المليارین"... السيد عبد الملك الحوثي ينتقد تجاهل تجويع غزة انتقد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي تجاهل الدول الاسلامية تجاه شعب فلسطين واهالي قطاع غزة. تحميل 8 MB رمز الخبر 1957635 کپی شد محتوى ذات صلة السيد الحوثي: الكيان الصهيوني نكث الاتفاق في غزة بتشجيع ودعم أميركي مفتوح السيد عبد الملك الحوثي: أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها رغم تكثيف العدوان على اليمن السيد الحوثي: التصعيد الأميركي لن يؤثر في عملياتنا في البحر وضد كيان الاحتلال السيد الحوثي: سنواصل إسناد الشعب الفلسطيني رغم العدوان الأمريكي سمات اليمن غزة السید عبدالملک الحوثي
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