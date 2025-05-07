ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52,653 شهيداً

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، فقد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بياناً يوضح أحدث إحصائيات الشهداء والجرحى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، سقط 52,653 شهيداً. كما أكدت أن العدد الإجمالي للجرحى نتيجة هذه الهجمات قد بلغ 118,897 شخصاً.

وأفادت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثث 38 شهيداً إلى المستشفيات، بالإضافة إلى إصابة 145 شخصاً. كما ذكرت الوزارة أنه منذ 18 مارس 2025، وفي موجة جديدة من الهجمات على غزة، سقط 2,545 شهيداً و6,856 جريحاً.

ولا يزال هناك الآلاف من الأشخاص المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

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