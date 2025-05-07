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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٨ م

إيران ترحب ببيان وزارة الخارجية العمانية حول وقف العدوان الأمريكي على اليمن

إيران ترحب ببيان وزارة الخارجية العمانية حول وقف العدوان الأمريكي على اليمن

رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، ببيان وزارة خارجية سلطنة عُمان بشأن التطورات المتعلقة باليمن ووقف العدوان الأمريكي عليها، وثمن جهود الحكومة العمانية في هذا الصدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ببيان وزارة خارجية سلطنة عُمان بشأن التطورات المتعلقة باليمن ووقف العدوان الأمريكي عليها، وثمن جهود الحكومة العمانية في هذا الصدد.

أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أشاد بصمود الشعب اليمني العظيم في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الإبادة والاحتلال ومقاومة العدوان الأمريكي المتكرر على مدى العام المنصرم، مؤكداً أن شعوب المنطقة لن تنسى أبداً المقاومة الأسطورية للشعب اليمني ضد العدوان الأجنبي.

وأكد أن الحكومة الأمريكية رغم إعلان وقف الهجمات على اليمن، فإنها بلا شك شريكة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني مضيفا ينبغي على العالم أن يتخذ إجراءات فعالة في أسرع وقت ممكن لوقف الهجمات العدوانية التي يشنها هذا الكيان على البنية التحتية المدنية في اليمن وقتل الأبرياء.

/انتهى/

رمز الخبر 1957661
شیرین سماره

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