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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٣٤ م

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جدة

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جدة

وصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي قبل دقائق إلى مطار مدينة جدة للقاء كبار المسؤولين السعوديين.

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رمز الخبر 1957770
جواد ماستری فراهانی

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