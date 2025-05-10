https://ar.mehrnews.com/news/1957770/ ١٠/٠٥/٢٠٢٥، ١:٣٤ م رمز الخبر 1957770 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٥/٢٠٢٥، ١:٣٤ م وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جدة وصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي قبل دقائق إلى مطار مدينة جدة للقاء كبار المسؤولين السعوديين. تحميل 3 MB رمز الخبر 1957770 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة سي إن إن: لن تشارك الفرق الفنية في الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن فيديو..وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في جدة مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسويد "عراقجي" يتوجه إلى السعودية سمات عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني مدينة جدة السعودية
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