مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسويد

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد ناقش سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مع "ماريا مالمر استنرغارد"، وزيرة الخارجية السويدية، القضايا الثنائية والقنصلية.

وخلال المكالمة، أدان وزير الخارجية الإيراني الاعتداء على سفارة بلاده في ستوكهولم، مطالبًا الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات جدية ضد مرتكبي هذا الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره.

كما أشار عراقجي إلى العلاقات بين طهران وستوكهولم، مؤكدًا على ضرورة إجراء مشاورات أعمق لتجاوز سوء التفاهمات وتعزيز التعاون الثنائي.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية التزام بلادها بحماية المنشآت الدبلوماسية الإيرانية، مشددة على أن ستوكهولم ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/