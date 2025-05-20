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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص

فیدیو...الشهيد ابراهيم رئيسي الصوت الصادح للمقاومة

فیدیو...الشهيد ابراهيم رئيسي الصوت الصادح للمقاومة

كان السيّد إبراهيم رئيسي يُحبّ المقاومة بصدق؛ تحدّث عنها كثيرًا، وعمل لأجلها بإخلاص.

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رمز الخبر 1958241

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