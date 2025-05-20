https://ar.mehrnews.com/news/1958241/ ٢٠/٠٥/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص رمز الخبر 1958241 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٥/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص فیدیو...الشهيد ابراهيم رئيسي الصوت الصادح للمقاومة كان السيّد إبراهيم رئيسي يُحبّ المقاومة بصدق؛ تحدّث عنها كثيرًا، وعمل لأجلها بإخلاص. تحميل 12 MB رمز الخبر 1958241 کپی شد محتوى ذات صلة بالصور..حضور أبناء الشهيد نصر الله في مراسم إحياء ذكرى شهداء الخدمة الجيش الإيراني يحيي مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيسي ورفاقه قائد الثورة: لانعتقد ان تثمر المفاوضات عن نتيجة..على الجانب الامريكي ان يكف عن الهراءات حيال التخصيب النائب الأول لرئيس الجمهورية يلتقي بعائلة الشهيد رئيسي سمات الشهيد رئيسي ايران العراق
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