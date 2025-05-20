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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص

الجيش الإيراني يحيي مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيسي ورفاقه

الجيش الإيراني يحيي مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيسي ورفاقه

احيا الجيش الإيراني الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه بحضور قادة ومسؤولين من الجيش الإيراني والحرس الثوري في مسجد شهداء الجيش.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجيش الإيراني أحيا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في مسجد شهداء الجيش بحضور جمع من قادة الجيش من بينهم قائد المقر السيبراني والتهديدات الحديثة العميد مصطفة ايزدي، ومساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري"وغيرهم من القادة العسكريين بالإضافة إلى عوائل الشهداء.

وكان من بين الضيوف الآخرين في المراسم رئيس منظمة الأيديولوجية السياسية للجيش حجة الإسلام عباس محمد حسني، ، وحجة الإسلام عبد الله حاجي صادقي، ممثل قائد الثورة الإسلامية في الحرس الثوري. وأقيمت هذه المراسم تخليداً لذكرى شهداء الخدمة وتكريماً لتضحياتهم، وحظي بترحيب كبير من قبل أهالي الشهداء والمسؤولين العسكريين.

/انتهى/

رمز الخبر 1958226
شیرین سماره

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