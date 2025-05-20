النائب الأول لرئيس الجمهورية يلتقي بعائلة الشهيد رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر النائب الأول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف اليوم الثلاثاء وعشية الذكرى السنوية الاولى لإستشهاد الرئيس الايراني الراحل الشهيد السيد ابراهيم رئيسي، منزل الشهيد والتقى مع عائلته.

وفي هذا اللقاء، استعرض محمد رضا عارف، أثناء تكريمه لذكرى شهداء الخدمة، ذكرياته مع آية الله رئيسي، وخاصة في عهد الحكومة الإصلاحية والعلاقت الجيدة بين الحكومة والشهيد رئيسي، الذي كان رئيس منظمة التفتيش العامة في ذلك الوقت.

وخلال اللقاء، أعربت كريمة الشهيد رئيسي، جميلة علم الهدى بدوره عن امتنانها للنائب الأول للرئيس وأشارت إلى الصفات الشخصية التي كان يتمتع بها آية الله رئيسي.

كما زار عارف منزل الشهيد مالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية الراحل، لزيارة عائلة الشهيد وتكريم ذكراه.

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