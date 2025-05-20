إقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الخدمة بوزارة الداخلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، قال خلال مراسم احياء الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ورفاقه في وزارة الداخلية: في هذه المراسم نستذكر الشهيد رئيسي رئيسنا الشهيد، والشهيد ال هاشم ممثل قائد الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، والشهيد أمير عبداللهيان وزير الخارجية، وجميع رفاقهم الأعزاء.

وأضاف: "أتذكر بشكل خاص شهيدنا العزيز رحمتي، زميلنا الرحيم والمخلص". شهيد تشرفنا بالعمل معه.

واشار إلى الحضور الواسع للشعب في تشييع محافظ اذربيجان الشهيد مالك رحميت، قائلا: لقد حضر حشد كبير من الناس، وكان هذا الحضور الكبير هو الرسالة الأعظم. رسالة واضحة عن التأثير الكبير الذي أحدثه هذا الشهيد العزيز في قلوب الناس خلال فترة خدمته القصيرة في أذربيجان الشرقية.

وفي ختام المراسم تم تكريم عائلة الشهيد مالك رحمتي، محافظ أذربيجان الشرقية الراحل في الحكومة الثالثة عشرة.

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