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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص

فيديو...مشهد مهيب للصواريخ الإيرانية من كورنيش البصرة في العراق

فيديو...مشهد مهيب للصواريخ الإيرانية من كورنيش البصرة في العراق

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة تصاوير مهيبة للصواريخ الايرانية من كونيش البصرة في العراق.

تحميل 940 KB

رمز الخبر 1959419

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