https://ar.mehrnews.com/news/1959419/ ١٦/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص رمز الخبر 1959419 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٦/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص فيديو...مشهد مهيب للصواريخ الإيرانية من كورنيش البصرة في العراق يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة تصاوير مهيبة للصواريخ الايرانية من كونيش البصرة في العراق. تحميل 940 KB رمز الخبر 1959419 کپی شد محتوى ذات صلة إيران تزيد من استخدامها لصواريخ هايبرسونيك في هجماتها على إسرائيل الشرطة الإسرائيلية: الوضع سيء للغاية جنرال متقاعد أمريكي: نتنياهو يلجأ إلى واشنطن للهروب من هزيمة مؤكدة سمات ايران عملية الوعد الصادق 3 العراق
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