القوات البرية للجيش الإيراني تستخدم مسيرات "آرش" للهجوم علی اسرائیل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الإيراني قال في تصريح له: "ردًا على العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت وحدة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات البرية خلال الـ48 ساعة الماضية بإطلاق عشرات من أنظمة الطائرات المسيّرة الانتحارية نحو أهداف داخل الأراضي المحتلة، واستهدفت مواقع تابعة للكيان الصهيوني."

وأضاف: "فور وقوع العدوان الغاشم من قبل الكيان الغاصب، شاركت وحدة الطائرات المسيّرة في القوات البرية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الواسع الذي نفذته القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، حيث أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة الانتحارية المجهزة برؤوس حربية مضادة للتحصينات نحو مواقع ومناطق حساسة في مدن الأراضي المحتلة، وقد أصابت هذه الطائرات أهدافها بنجاح."

وتتميز الطائرات المسيّرة "آرش" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر وقدرة تدميرية عالية، وهي مجهزة برؤوس حربية مضادة للتحصينات، مما يمنحها قدرة على تدمير المنشآت الاستراتيجية للعدو.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أجرت تدريبات سابقة في مناورات عسكرية، استهدفت خلالها مواقع متعددة لجيش الاحتلال، بما في ذلك زوارق حربية تابعة له باستخدام طائرات "آرش" المسيّرة.

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