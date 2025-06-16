جنرال متقاعد أمريكي: نتنياهو يلجأ إلى واشنطن للهروب من هزيمة مؤكدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن شبكة CNBC، انتقد دوغلاس آبوت مكغريغور، الجنرال المتقاعد ومستشار سابق في البنتاغون، الهجوم الذي شنته تل أبيب على طهران فجر يوم الجمعة، واصفًا إياه بالمفاجئ، وأكد على ردود الفعل السريعة والهجمات الانتقامية القاسية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني.

في رسالة له على منصة "إكس"، وصف مكغريغور الهجوم الأولي للكيان الصهيوني على إيران بالمفاجئ، مشيرًا إلى أنه "بينما كانت المفاوضات جارية بين واشنطن وطهران، قامت إسرائيل بشن هجوم استباقي ضد إيران".

وأضاف: "خلال أقل من 18 ساعة، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية، على وسط تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل. وفي هذه الأثناء، كان نظام القبة الحديدية الإسرائيلي غير فعال. والآن، لجأ نتنياهو إلى واشنطن للتدخل العسكري الأمريكي لإنقاذه من هزيمة مؤكدة".

وأشار إلى أن "روسيا والصين وباكستان ومعظم العالم الإسلامي قد تجندوا للدفاع عن إيران، حيث تتدفق الموارد والمعدات والمساعدات الفنية نحوها". واعتبر أن الوقت قد حان للنظر بواقعية، مشيرًا إلى أن واشنطن أنفقت 12 تريليون دولار في الشرق الأوسط منذ عام 2003، مما أسفر عن مقتل 7000 أمريكي وجرح 50000 آخرين، بالإضافة إلى فتح الحدود وموت 100000 أمريكي سنويًا بسبب التسمم بالفنتانيل.

وأكد الجنرال السابق: "كنت قائدًا للجنود الأمريكيين تحت النيران، ورأيت العديد من التوابيت الملتفة بالعلم. لم أعد أرغب في رؤية المزيد. لقد أتيحت فرصة 22 عامًا لطلبة الحروب في واشنطن، وقد فشلوا. لقد كذبوا، وعندما كانت أمريكا تنزف، كانوا يربحون. لقد انتهى الوقت. أمريكا أولاً، وليس إسرائيل، ولا أوكرانيا، ولا الناتو، بل أمريكا أولاً".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته تل أبيب فجر يوم الجمعة على طهران وعدد من المدن الإيرانية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.

ردًا على هذا الهجوم، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليات متعددة المراحل تحت اسم "الوعد الصادق 3"، حيث استهدفت مواقع الكيان الصهيوني بهجمات قوية. تشمل العمليات الهجومية الجوية والفضائية للحرس الثوري عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أنهم سيردون بحزم على أي مغامرة من قبل الكيان الصهيوني. وقد تم تنفيذ عملية الرد الحازم على الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو الأراضي المحتلة.

في أحدث موجة من الهجمات الواسعة ضد تل أبيب، أطلقت إيران صواريخها نحو الأراضي المحتلة ليلة أمس وفجر اليوم. وفي أعقاب هذا الهجوم، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، حيث أعلن المسؤولون الصهاينة أن حالة الطوارئ قد تمتد لمدة شهر بسبب الهجمات الواسعة من إيران.

/انتهى/