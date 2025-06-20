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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م

حضور ملحمي لأهالي أراك في جمعة الغضب والنصر

حضور ملحمي لأهالي أراك في جمعة الغضب والنصر

في هذا الفيديو، يمكنكم مشاهدة الحضور الملحمي لأهالي أراك في جمعة الغضب والنصر.

تحميل 201 MB

    

رمز الخبر 1959635

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