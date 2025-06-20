https://ar.mehrnews.com/news/1959635/ ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م رمز الخبر 1959635 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م حضور ملحمي لأهالي أراك في جمعة الغضب والنصر في هذا الفيديو، يمكنكم مشاهدة الحضور الملحمي لأهالي أراك في جمعة الغضب والنصر. تحميل 201 MB رمز الخبر 1959635 کپی شد محتوى ذات صلة الكيان الإسرائيلي يستهدف مركز صحي في كرمانشاه مسيرة جماهيرية حاشدة في حرّ شديد بلغ 50 درجة مئوية في اهواز بزشكيان: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المفروضة هو الوقف غير المشروط لعدوان العدو فيديو...مسيرة "جمعة الغضب والنصر" في بندر دير سمات ايران باراك اوباما الكيان الصهيوني
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