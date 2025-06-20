  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٢٠ م

فيديو...مسيرة "جمعة الغضب والنصر" في بندر دير

فيديو...مسيرة "جمعة الغضب والنصر" في بندر دير

شهدت اليوم الجمعة مدينة بندر دير حضورًا جماهيريًا حاشدًا وكبيرًا.

تحميل 25 MB

رمز الخبر 1959630

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات