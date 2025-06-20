https://ar.mehrnews.com/news/1959630/ ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٢٠ م رمز الخبر 1959630 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٠/٠٦/٢٠٢٥، ٢:٢٠ م فيديو...مسيرة "جمعة الغضب والنصر" في بندر دير شهدت اليوم الجمعة مدينة بندر دير حضورًا جماهيريًا حاشدًا وكبيرًا. تحميل 25 MB رمز الخبر 1959630 کپی شد محتوى ذات صلة لقد بدأ بؤس واستئصال الكيان الصهيوني مسيرة جماهيرية حاشدة في حرّ شديد بلغ 50 درجة مئوية في اهواز وزارة الخارجية الايرانية: على العالم أن يمنع المعتدي من التلاعب بالحقائق! مسيرات "جمعة النصر" و"جمعة الغضب" في جمیع انحاء ايران سمات ايران جمعة غضب صلاة الجمعة
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