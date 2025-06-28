https://ar.mehrnews.com/news/1960011/ ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م رمز الخبر 1960011 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م بالفيديو.. حضور شعبي واسع وشجاع في تشییع جثامین الشهداء مراسم تشييع عدد من الجنرالات والقادة والعلماء النوويين والشخصيات العامة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الصهيوني بدأت صباح اليوم بالتزامن مع اليوم الثاني من شهر محرم الحرام. رمز الخبر 1960011 کپی شد محتوى ذات صلة فيديو..وداع فريد للشعب الإيراني مع شهداء الوطن امام العدوان الصهيوني بالصور.. الشهداء القادة في العدوان الصهيوني على ايران الاسلامية استشهاد 9 إعلاميين ایرانیین خلال حرب الـ 12 يوما سمات ايران اسرائيل تشييع جثامين الشهداء طهران
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