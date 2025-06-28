بالفيديو.. حضور شعبي واسع وشجاع في تشییع جثامین الشهداء

مراسم تشييع عدد من الجنرالات والقادة والعلماء النوويين والشخصيات العامة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الصهيوني بدأت صباح اليوم بالتزامن مع اليوم الثاني من شهر محرم الحرام.