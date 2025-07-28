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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٥:١٨ م

بالصور..رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد

بالصور..رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد

قدّم سفراء البرازيل وفرنسا وسلوفاكيا الجدد أوراق اعتمادهم للرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، خلال حضورهم في مكتب الرئاسة الايرانية.

رمز الخبر 1961029
جواد ماستری فراهانی

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