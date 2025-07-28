https://ar.mehrnews.com/news/1961029/ ٢٨/٠٧/٢٠٢٥، ٥:١٨ م رمز الخبر 1961029 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٢٨/٠٧/٢٠٢٥، ٥:١٨ م بالصور..رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد قدّم سفراء البرازيل وفرنسا وسلوفاكيا الجدد أوراق اعتمادهم للرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، خلال حضورهم في مكتب الرئاسة الايرانية. .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد .رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد سفراء فرنسا والبرازيل وسلوفاكيا الجدد پزشکیان رمز الخبر 1961029 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز التفاعل مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة ومبدأ الربح للجميع عقد اجتماع مشترك للجنة الأمن القومي مع بزشكيان بزشكيان: إيران دولة لا يمكن للعقوبات أن تتغلب على قدراتها سمات الرئيس الايراني مسعود بزشكيان السفراء الجدد البرازيل فرنسا سلوفاكيا
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