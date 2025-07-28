الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز التفاعل مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة ومبدأ الربح للجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مسعود بزشكيان، خلال حفل ايفاد سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجدد لدى زيمبابوي وناميبيا وبولندا وصربيا ومنظمة التعاون الإسلامي بعد ظهر اليوم الاثنين، توسيع التفاعل وتطوير العلاقات مع جميع الدول من الأولويات الأساسية والمهام المهمة للسفراء الإيرانيين في الخارج، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، وقال: يجب على سفراء بلادنا أيضًا إيلاء اهتمام خاص لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وزيادة التبادل السياحي بين الدول.

كما أشار الرئيس الايراني إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الروابط الثقافية بين الشعوب، مضيفًا: يمكن أن تكون هذه الروابط أداةً فعّالة لتعزيز العلاقات في مجالات وقطاعات أخرى.

وأكد بزشكيان على ضرورة إزالة العقبات القائمة أمام إقامة علاقات ثنائية، وقال: ينبغي على السفراء الإيرانيين السعي دائمًا للتغلب على المشاكل القائمة وتمهيد الطريق لتطوير العلاقات.

وفي إشارة إلى أهداف حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية في تعزيز قنوات التواصل والتجارة، أضاف الرئيس بزشكيان: تسعى الحكومة جاهدةً إلى تعزيز قنوات التواصل لتسهيل تواصل إيران مع الدول الأخرى، وعلى سفرائنا أيضًا اغتنام هذه الفرصة لجذب التعاون وتسويق البضائع الإيرانية.

وأكد بزشكيان على المكانة الخاصة للقارة الأفريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا إلى توسيع التفاعلات والتبادلات مع دول هذه القارة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تتمتع بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، وعلى سفرائنا إيلاء اهتمام خاص لتسهيل العلاقات مع الدول الأفريقية.

في جانب آخر من خطابه، أكد الرئيس الايراني على أهمية تنظيم وتعزيز التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة ومبادئ الربح للجميع، وقال: لطالما كان نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدولية مسالمًا وتفاعليًا، وعلى سفراء البلاد توضيح هذا النهج لشعوب العالم بشكل صحيح.

كما أشار بزشكيان إلى الظلم الذي تتعرض له إيران في مواجهة الاتهامات الواهية من بعض الدول في مجال الإرهاب، مضيفًا: ربما لم تكن أي دولة في العالم ضحية للإرهاب بقدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يجب على سفراء إيران الرد بشكل صحيح على أكاذيب دعاة حقوق الإنسان والاتهامات الموجهة لبلادنا في هذا الصدد، وتوضيح الحقيقة للعالم.

وفي هذا الحفل، قدم السفراء الخمسة الجدد للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا توضيحات حول الإمكانيات والمجالات المتاحة في الدول التي كُلفوا بها لتطوير وتعزيز العلاقات.

وأكد كل من أمير حسين حسيني، السفير الإيراني لدى زيمبابوي، ومحمد باقر أبو الفتح بيجي، السفير الإيراني لدى ناميبيا، وعيسى كاملي، السفير الإيراني لدى بولندا، ومحمد صادق فضلي، السفير الإيراني لدى صربيا، ومحمد حسن شيخ الإسلامي، السفير الإيراني لدى منظمة التعاون الإسلامي، على الفرص الموجودة لتعزيز التفاعلات الثنائية في مختلف المجالات.

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