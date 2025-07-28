عقد اجتماع مشترك للجنة الأمن القومي مع بزشكيان

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال إبراهيم رضائي، في إشارة إلى اجتماع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع الرئيس اليوم: "التقى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية صباح اليوم مع الرئيس مسعود بزشكيان وتباحثوا معه".

وقال رضائي: أشار أعضاء اللجنة إلى قضايا مثل ضرورة إعطاء الأولوية للقوات المسلحة وتعزيز القاعدة الدفاعية في مشروع قانون موازنة العام المقبل، وتخصيص المعدات للدفاع عن البلاد وحرس الحدود، ومعالجة المحرومين، وتوفير الأمن على أساس مناطقي ومحلي، ومعالجة الوضع الأمني في البلاد، وخاصة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد، واستخدام وسائل الإعلام لتوفير الأمن وتنوير الرأي العام في هذه المنطقة، وإعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران والانتباه إلى الحصار الجديد في السياسة الخارجية، وضرورة التعبئة الدبلوماسية لدعم شعب غزة المضطهد، والتأكيد على وجود أمر خاص خلال زيارة الرئيس للأمم المتحدة ونقل رسالة قوة وكرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة استعادة العلاقات مع الدول المؤثرة والتعامل باحترام مع القوى الكبرى، وخاصة مجموعة 5+1، واتخاذ موقف حاسم في حالة تفعيل آلية الزناد وترسيخ الردع النووي، وضرورة مراجعة عقيدة السياسة الخارجية وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني في البلاد.

و صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: من بين القضايا الأخرى التي طرحت ، التأكيد على الحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتنفيذ الدفاع السلبي في أجزاء مختلفة من البلاد، ومراجعة العلاقات مع بعض الدول، بما في ذلك أذربيجان، واستكمال المشاريع الوطنية غير المكتملة، ومحاولة رفع الحصار عن الشعب المضطهد في غزة، وإعادة تصميم قوة الجمهورية الإسلامية في أفغانستان، والاحتفال بمقاومة الرئيس ونضاله في حرب الـ 12 يومًا، والتأكيد على تنفيذ قرار البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتخصيص ميزانيات الدفاع للبلاد، وتعزيز العلاقات مع الصين، والمراعاة الكاملة للخطوط الحمراء للنظام الإسلامي في مجال السياسة الخارجية، وخاصة في مواجهة الصهاينة، وإدانة التصريحات غير الثورية لبعض المسؤولين الحكوميين تجاه الکیان الصهيوني، والحاجة إلى التحول في البنية التحتية للاتصالات والاتصالات لضمان أمن البلاد، ومعالجة سبل عيش أفراد القوات المسلحة وتعزيز قوة الدفاع، وجعل الحكومة أكثر كفاءة وانتقاد المديرين الضعفاء وغير الأكفاء، و ومن بين القضايا الأخرى التي أثارها أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع التأكيد على التفاعل البناء بين الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي.

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