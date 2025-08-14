أهالي أراك يحيون ذكرى أربعين الإمام الحسين(ع) في مسيرة تمتد لـ١٢ كيلومترًا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنًا مع أربعين الإمام الحسين عليه السلام في ايران، أظهر أهالي مدينة أراك ولاءهم الصادق لسيد الشهداء (عليه السلام) من خلال إقامة مراسيم العزاء في المساجد والتكايا والتجمعات الثقافية في مختلف المدن والقرى منذ الليلة الماضية.

تزامنًا مع أربعين الإمام الحسين، برزت مظاهر من التعاطف والتآزر غير مسبوقة بين الشعب والمسؤولين في جميع أنحاء البلاد. من توفير البنية التحتية اللازمة على الحدود وممرات المشاة إلى إعداد المواكب وتقديم الخدمات على مدار الساعة، تُبذل كل الجهود لجعل هذا الحدث الديني والروحي العظيم أكثر روعة.

وأُعدّت مواكب عديدة بالتعاون مع الوفود الدينية والمحسنين والجهات التنفيذية لخدمة الزوار. كما ستُقام في مدن مختلفة من المحافظة، مثل أراك، وساوه، وخمين، ومحلات، ودليجان، مراسم مسيرة زيارة الأربعين بحضور جماهيري غفير.

تُحيي المراسيم التي تُعيد إحياء الأجواء الروحية للأربعين لمن لا يستطيعون حضور كربلاء، من خلال المسيرات الرمزية، وتنظيم مواكب الاستقبال، وتقديم البرامج الثقافية، وتُظهر المشاركة القوية للشباب والعائلات ومختلف شرائح الشعب في هذه البرامج عمق ارتباطهم العاطفي والديني بهذه الحركة العالمية، حركة تُوصل رسالة الوحدة والتضحية والصمود للأمة الإسلامية إلى العالم.

