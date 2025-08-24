https://ar.mehrnews.com/news/1961986/ ٢٤/٠٨/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م رمز الخبر 1961986 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٤/٠٨/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م فيديو..وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جدة وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي يصل الى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي. تحميل 1 MB رمز الخبر 1961986 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى السعودية عراقجي: وهم «إسرائيل الكبرى» خطر وجودي وتهديد للسلم والأمن الدوليين عراقجي: الأطباء ملاذ الشعب في ساحات القتال أو في أيام الأزمات والأمراض الصعبة سمات عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني مجلس التعاون الخليج الفارسي
