٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٣٧ م

فيديو..وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جدة

وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي يصل الى جدة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي.

