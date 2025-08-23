عراقجي: الأطباء ملاذ الشعب في ساحات القتال أو في أيام الأزمات والأمراض الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة بمناسبة يوم الطبيب وتهنئةً للمجتمع الطبي في البلاد بهذا اليوم العظيم، كتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في رسالة : "يصادف اليوم ذكرى ميلاد الحكيم أبو علي سينا، عالم التاريخ الكبير، وهو يُذكرنا برسالة الأطباء المقدسة، فهم ليسوا فقط معالجين للجسد، بل هم أيضًا بلسمٌ للروح والنفس في المجتمع".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأطباء والكوادر الطبية في هذه الحدود وهذه الأرض، ورغم كل الصعاب والمحن، بما في ذلك العقوبات اللاإنسانية، كانوا دائمًا على أهبة الاستعداد للتضحية بالحياة بتضحيات متواصلة، وأثبتوا أن أيديهم مرآة للرحمة الإلهية؛ سواء في ساحات القتال حيث وقفوا إلى جانب المحاربين وضحوا بأرواحهم، أو في أيام الأزمات والمرض الصعبة عندما أعطوا الأولوية لصحة الناس على راحتهم.

لقد أقسموا على التضحية، وحقًا، على هذا الدرب المشرق، من خرمشهر وأهواز إلى أيام كورونا الصعبة وحرب الاثني عشر يومًا المفروضة، ظلوا على عهدهم دائمًا، وكانوا ملاذًا آمنًا للشعب.