١٨/١٢/٢٠٢٥، ٢:٠٠ م
فيديو...تساقط الثلوج في جبال ماسال شمال ايران

في هذا الفيديو، يمكنكم مشاهدة صور لتساقط الثلوج في جبال مدينة ماسال في شمال ايران.
