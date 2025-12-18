  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٢:٠٠ م

فيديو...تساقط الثلوج في جبال ماسال شمال ايران

في هذا الفيديو، يمكنكم مشاهدة صور لتساقط الثلوج في جبال مدينة ماسال في شمال ايران.

تحميل 18 MB

رمز الخبر 1966318
جواد ماستری فراهانی

