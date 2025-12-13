أحدث إحصائيات الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أصدرت بياناً أعلنت فيه آخر إحصائيات الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الإحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة أن عدد الشهداء جراء هجمات جيش الكيان على القطاع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بلغ 70,654 شهيداً.

كما أفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الجرحى جراء هجمات جيش الكيان على القطاع منذ بداية الحرب بلغ 171,095 جريحاً.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن نقل جثامين ثلاثة شهداء إلى المستشفى خلال الـ 48 ساعة الماضية، بالإضافة إلى إصابة 16 شخصاً خلال الفترة نفسها.

ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استشهد 386 شخصاً وأصيب 1018 آخرون. كما تم خلال هذه الفترة انتشال جثث 628 شهيداً من تحت الأنقاض.

