  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٢ م

عراقجي يتباحث مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هاتفيا

عراقجي يتباحث مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هاتفيا

اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي محادثة هاتفية بين مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محادثة هاتفية مع السيدة كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، صباح يوم الجمعة، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال، أطلع وزير الخارجية الإيراني السيدة كالاس على آخر المستجدات والمواقف التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وإرساء السلام في المنطقة.

كما أعربت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء التداعيات الأمنية والاقتصادية للتوتر المستمر في المنطقة، مؤكدةً على موقف الاتحاد الاوروبي المبدئي في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إرساء سلام وأمن دائمين في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1970410
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات