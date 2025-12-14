ترامب يهدد تايلاند وكمبوديا مجدداً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أنه هدد تايلاند وكمبوديا بفرض رسوم جمركية جديدة.

وقال مخاطباً الصحفيين: "قبل عشر دقائق فقط، قبل وصولكم، استخدمتُ الرسوم الجمركية لاحتواء نزاع جديد نشب بين تايلاند وكمبوديا".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "أبلغتهم أنه إذا استمرت الحرب، فلن ألغي الاتفاقية التجارية فحسب، بل سأفرض رسومًا جمركية على بلادكم. لا أحد غيري يملك صلاحية فعل ذلك".

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية أداة مهمة في السياسة الخارجية لإدارته، وإن إعلان المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية بعض الرسوم التي فرضها سيكون له عواقب وخيمة على واشنطن.

وأكد أنه حتى في مثل هذه الظروف، سيجد الأسس القانونية اللازمة لفرض رسوم جمركية جديدة.

وتستمر الحرب في المنطقة، رغم ادعاء ترامب أنه هدد بفرض رسوم جمركية على تايلاند وكمبوديا. ويُعد استمرار الحرب بين البلدين الآسيويين فشلًا لسياسة البيت الأبيض المزعومة المتمثلة في "صنع السلام من موقع قوة".

