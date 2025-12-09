8 قتلى ونحو 40 مصاباً في الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند في ثلاثة أيام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قصف الجيش التايلاندي مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية، ليل الاثنين – الثلاثاء، "ما أسفر عن مقتل مدنيَين كانا مسافرين على الطريق الوطني 56"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الكمبودية على منصة "فيسبوك".

وأفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، في وقت لاحق، بأنّ 7 مدنيين قُتلوا، وأصيب 20 آخرون في هجمات تايلاندية، حتى صباح الثلاثاء.

كما ذكرت الوزارة، في بيان منفصل، أنّ "الجيش التايلاندي استأنف هجماته قرابة الخامسة صباح الثلاثاء في مناطق حدودية، بما في ذلك منطقة تضم معابد يعود تاريخها إلى قرون، مثل معبد 'برياه فيهير' المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو".

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء عشرات آلاف الأشخاص من مناطق حدودية منذ اندلاع المواجهات الأحد.

من جهته، قال الجيش التايلاندي إنّ جندياً قُتل وأصيب 18 آخرون منذ بدء الاشتباكات الأحد.

وأفاد اليوم بأنّ قذائف مدفعية كمبودية سقطت على منزلين في مقاطعة سا كايو، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأسفرت 5 أيام من القتال، هذا الصيف، بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا، عن مقتل 43 شخصاً، ونزوح نحو 300 ألف شخص على جانبي الحدود، قبل أن تدخل هدنة حيّز التنفيذ.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات، وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً مشتركاً، أشاد فيه باتفاقات تجارية جديدة مع تايلاند وكمبوديا، بعد موافقتهما على تمديد وقف إطلاق النار بينهما.

لكنّ تايلاند علّقت الاتفاق في الشهر التالي، وتبادل الجانبان حينها اتهامات بالتسبب في اشتباكات جديدة.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدّة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

/انتهى/