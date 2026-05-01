قاليباف: لا يمكن محاصرة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في حسابه على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: إذا قمتَ ببناء جدارين، أحدهما من نيويورك إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، والآخر من لوس أنجلوس إلى الساحل الشرقي، فإن المسافة الإجمالية لهذين الجدارين ستبلغ 7755 كيلومتراً، وهي لا تزال أقل بألف كيلومتر من مجموع حدود إيران.

وأضاف: كنتم موفقين في محاولة محاصرة دولة تمتلك هذا الامتداد الطويل من الحدود! مزيد من المعلومات لهيغست، وزير الحرب الأمريكي: كل كيلومتر يعادل 0.62 ميل.

