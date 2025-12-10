في ظل تصاعد الصراع مع كمبوديا.. تايلاند تطلق عملية بحرية وجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القيادة في بيان لها أنّه "في 10 كانون الأول/ديسمبرالجاري، تولّت البحرية الملكية التايلاندية صلاحيات عملياتية موسعة في قطاعها نظراً لتصاعد الاشتباكات العسكرية مع كمبوديا".

كما أشار البيان إلى أنّ السفينة الحربية "تي تي إم إس ثيبا"، نُشرت في منطقة العمليات وكُلفت بتسيير دوريات استطلاع على مدار الساعة.

وأردف بيان قيادة قوات الدفاع الحدودية التايلاندية: "تم وضع جميع أفراد الطاقم في حالة تأهب قتالي كامل، والأسلحة جاهزة تماماً للاستخدام الفوري في حال حدوث أي تصعيد".

كذلك، حذرت البحرية التايلاندية، الصيادين التايلانديين من الإبحار قرب الحدود البحرية مع كمبوديا.

وأسفرت 5 أيام من القتال، هذا الصيف، بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا، عن مقتل 43 شخصاً، ونزوح نحو 300 ألف شخص على جانبي الحدود، قبل أن تدخل هدنة حيّز التنفيذ.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن تجدد الاشتباكات، وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً مشتركاً، أشاد فيه باتفاقات تجارية جديدة مع تايلاند وكمبوديا، بعد موافقتهما على تمديد وقف إطلاق النار بينهما.

لكنّ تايلاند علّقت الاتفاق في الشهر التالي، وتبادل الجانبان حينها اتهامات بالتسبب في اشتباكات جديدة.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدّة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

